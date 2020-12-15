Сукупна вартість акцій Tesla виявилась більшою ніж ціна дев'яти найбільших автовиробників разом узятих. Але незабаром вартість цінних паперів Tesla може різко знизитись.

Ринкова капіталізація Tesla зросла більш ніж на $500 млрд доларів у 2020 році, і наразі компанія коштує приблизно стільки ж, скільки коштують дев'ять найбільших автомобільних компаній у світі разом.

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Як повідомляє CNBC, до переліку цих автовиробників увійшли Volkswagen, Toyota, Nissan, Hyundai, GM, Ford, Honda, Fiat Chrysler та Peugeot.

Загалом, Tesla очікує цього року продати щонайменше 500 000 електромобілів у всьому світі, що складає менше ніж 1% від загального обсягу продажів автомобілів. Для порівняння, Cox Automotive прогнозує, що загальний обсяг продажів автомобілів лише в США повинен досягти щонайменше 14,3 млн у 2020 році, у порівнянні з 17 млн або більше за кожен з останніх п’яти років.

Деякі аналітики з Уолл-стріт попереджають, що акції компанії можуть впасти в ціні, як тільки Tesla буде додана до індексу S&P 500 21 грудня 2020 року.

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Нагадаємо: на початку грудня гендиректор Tesla Ілон Маск заявив співробітникам своєї компанії, що їм потрібно сфокусуватися на отриманні прибутку. Інакше, зазначив бізнесмен, акції компанії можуть впасти.

Як повідомлялось, в листопаді президент Toyota Акіо Тойода заявив, що його компанія може відставати від Tesla з точки зору ринкової капіталізації, але той факт, що японський автовиробник зібрав понад 100 млн автомобілів, не слід недооцінювати.