Швидке подорожчання акцій компаній, які виробляють електромобілі та комплектуючі до них, може означати, що попит на електромобілі зросте найближчим часом.

Аналітики прогнозують, що світові продажі електромобілів (EV) в 2021 році зростуть на 50% і більше. При цьому продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, як очікується, виростуть на 2-5%, повідомляє marketwatch.

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Зокрема, в аналітичній записці для клієнтів експерти Morgan Stanley відзначили, що в наступному році глобальне проникнення EV виросте до 4%, а до 2030 року досягне 31%.

"Наступний рік стане критичним для впровадження електромобілів і відмови від впровадження двигунів внутрішнього згоряння. Це визначить темпи багаторазового розширення, скорочення, консолідації і поширення на ринку акцій", – вважає аналітик Morgan Stanley Адам Джонас.

Як зазначається, незважаючи на короткочасний спад на тлі зростання пропозиції, акції електромобілів і супутніх галузевих компаній в 2020 році переживають сплеск.

Так, цінні папери Tesla подорожчали в нинішньому році на 625%, в той час як XPeng зросла більш ніж на 111%, а Li Auto – приблизно на 100%.

ADR (Американські депозітанрние розписки – цінні папери на акції іноземних компаній, депоновані в банку-депозитарії США) компанії Nio в цьому році показали зростання на 950% при середньому зростанні індексу S&P 500 на 13%.

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Відомо, що після того, як корпорація GM відмовилася від планів по розширенню своєї частки в стартапі Nikola, акції розробника комерційних електромобілів на водневих паливних елементах впали більш ніж на 20%.

XPeng (Xiaopeng Motors) – китайський виробник електромобілів. Має офіс в Каліфорнії, де ведуться активні дослідження в області створення безпілотних транспортних засобів. Акції компанії торгуються на Нью-Йоркській біржі NYCE. Інвесторами XPeng є Alibaba, Foxconn і IDG.

Li Auto – китайський виробник електромобілів зі штаб-квартирою в Пекіні. На відміну від конкурентів спеціалізується на розробці і виробництві гібридних авто (PHEV). В ході первинного публічного розміщення акцій (IPO) компанія, що продала в 2019 році 10 000 кросоверів, зібрала $1,1 млрд.