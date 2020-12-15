Быстрое подорожание акций компаний, которые производят электромобили и комплектующие к ним, может означать, что спрос на электромобили вырастет в ближайшее время.

Аналитики прогнозируют что мировые продажи электромобилей (EV) в 2021 году вырастут на 50% и больше. При этом продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, как ожидается, вырастут на 2 – 5%, сообщает marketwatch.

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В частности, в аналитической записке для клиентов эксперты Morgan Stanley отметили, что в следующем году глобальное проникновение EV вырастет до 4%, а к 2030 году достигнет 31%.

"Следующий год станет критическим для внедрения электромобилей и отказа от двигателей внутреннего сгорания. Это определит темпы многократного расширения, сокращения, консолидации и распространения на рынке акций", – считает аналитик Morgan Stanley Адам Джонас.

Как отмечается, несмотря на кратковременный спад на фоне роста предложения, акции электромобилей и сопутствующих отраслевых компаний в 2020 году переживают всплеск.

Так, ценные бумаги Tesla подорожали в нынешнем году на 625%, в то время как XPeng выросла более чем на 111%, а Li Auto – примерно на 100%.

ADR (Американские депозитарные расписки – ценные бумаги на акции иностранных компаний, депонированные в банке-депозитарии США) компании Nio в этом году показали рост на 950% при среднем росте индекса S&P 500 на 13%.

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Известно, что после того, как корпорация GM отказалась от планов по расширению своей доли в стартапе Nikola, акции разработчика коммерческих электромобилей на водородных топливных элементах упали более чем на 20%.

XPeng (Xiaopeng Motors) – китайский производитель электромобилей. Имеет офис в Калифорнии, где ведутся активные исследования в области создания беспилотных транспортных средств. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской бирже NYCE. Инвесторами XPeng являются Alibaba, Foxconn и IDG.

Li Auto – китайский производитель электромобилей со штаб-квартирой в Пекине. В отличие от конкурентов, специализируется на разработке и производстве гибридных авто (PHEV). В ходе первичного публичного размещения акций (IPO) компания, которая продала в 2019 году 10 000 кроссоверов, собрала $1,1 млрд.