Совокупная стоимость акций Tesla оказалась больше чем цена девяти крупнейших автопроизводителей вместе взятых. Но вскоре стоимость ценных бумаг Tesla может резко снизиться.

Рыночная капитализация Tesla выросла более чем на $500 млрд долларов в 2020 году, и сейчас компания стоит примерно столько же, сколько стоят девять крупнейших автомобильных компаний в мире вместе.

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Как сообщает CNBC, в перечень этих автопроизводителей вошли Volkswagen, Toyota, Nissan, Hyundai, GM, Ford, Honda, Fiat Chrysler и Peugeot.

В целом, Tesla ожидает в этом году продать не менее 500 000 электромобилей по всему миру, что составляет менее 1% от общего объема продаж автомобилей. Для сравнения, Cox Automotive прогнозирует, что общий объем продаж автомобилей только в США должен достичь по меньшей мере 14,3 млн в 2020 году, по сравнению с 17 млн или более за каждый из последних пяти лет.

Некоторые аналитики с Уолл-стрит предупреждают, что акции компании могут упасть в цене, как только Tesla будет добавлена к индексу S&P 500 21 декабря 2020 года.

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Напомним: в начале декабря гендиректор Tesla Илон Маск заявил сотрудникам своей компании, что им нужно сфокусироваться на получении прибыли. Иначе, отметил бизнесмен, акции компании могут упасть.

Как сообщалось, в ноябре президент Toyota Акио Тойода заявил, что его компания может отставать от Tesla с точки зрения рыночной капитализации, но тот факт, что японский автопроизводитель собрал более 100 млн автомобилей, не следует недооценивать.