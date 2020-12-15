Tesla может приостановить производство Model S и Model X из-за низкого спроса на эти модели. Остановка производства авто запланирована между 24 декабря и 11 января.

В распоряжении телеканала CNBC появился электронное письмо Tesla, в котором говорится о том, что Model X и Model S НЕ будут производиться в течение 18 дней. Такая ситуация сложилась из-за падения спроса на дорогие модели. Зато Tesla Model 3 пользуется хорошим спросом.

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После выхода электрокара Tesla Model 3 в 2016 году продажи компании, так же как и стоимость ее акций, взлетели до небес. Бюджетное авто понравилось сотням тысяч покупателей в США и по всему миру, и Tesla даже не успевала поставлять Model 3 всем своим клиентам.

Вместе с тем, популярность премиальных моделей Model S и Model X начала падать. Руководство Tesla пыталось реанимировать спрос этих авто путем снижения цен на них, но и эта попытка не увенчалась успехом.

На днях источники в Tesla сообщили о том, что компания может временно остановить производство Model S и Model X из-за низкого спроса на электрокары. Если данные подтвердятся – завод закроют на 18 дней, в период с 24 декабря по 11 января.

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Работникам, задействованным на сборке Model X и Model S, будет оплачено неделю простоя и праздничные дни, выпадающие на этот период. А еще им обещанны “ограниченные возможности оплаты” в случае работы с другими командами.

В декабре рыночная капитализация Tesla превысила 600 миллиардов долларов. Автогигант поставил очередной рекорд, который позволит производителю электромобилей стать шестой по величине компанией в индексе S & P 500.