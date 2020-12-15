Tesla може призупинити виробництво Model S і Model X через низький попит на ці моделі. Зупинка виробництва авто запланована між 24 грудня і 11 січня.

У розпорядженні телеканалу CNBC з’явився електронний лист Tesla, в якому йдеться про те, що Model X і Model S не будуть вироблятися протягом 18 днів. Така ситуація склалась через падіння попиту на дорогі моделі. Натомість Tesla Model 3 користується гарним попитом.

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Після виходу електрокара Tesla Model 3 в 2016 році продажі компанії, так само як і вартість її акцій, злетіли до небес. Бюджетне авто сподобалося сотням тисяч покупців у США і по всьому світу, і Tesla навіть не встигала поставляти Model 3 всім своїм клієнтам.

Разом з цим, популярність преміальних моделей Model S і Model X почала падати. Керівництво Tesla намагалося реанімувати попит цих авто шляхом зниження цін на них, але й ця спроба не увінчалася успіхом.

Днями джерела у Tesla повідомили про те, що компанія може тимчасово зупинити виробництво Model S і Model X через низький попит на електрокари. Якщо дані підтвердяться – завод закриють на 18 днів, в період з 24 грудня по 11 січня.

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Працівникам, задіяним на збірці Model X і Model S, буде оплачено тиждень простою і святкові дні, що випадають на цей період. А ще їм обіцяні «обмежені можливості оплати» в разі роботи з іншими командами.

У грудні ринкова капіталізація Tesla перевищила 600 мільярдів доларів. Автогігант поставив черговий рекорд, який дозволить виробнику електромобілів стати шостою за величиною компанією в індексі S&P 500.