Карбюратор як головний прилад паливної системи домінував у світі моторів майже сто років. Нині він здав позиції, але чи справедливо це?

Щоби бензин правильно згорів у циліндрі і виконав свою роботу, на вході його треба дрібно розпилити. Для цього існує два способи: з використанням ефекту ежекції та під тиском.

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Карбюратор

Ежекцію використовує карбюратор, і це більш природній варіант – бензин засмоктується у дифузор (і далі у впускний колектор) потоком повітря, яке, як насос, качають у циліндри поршні двигуна.

Принцип дії ежекційного карбюратора нескладний. Навіть останні, найдосконаліші моделі використовують засмоктування бензину розрядженням у дифузорі

Аби цей процес за будь яких умов виходив таким, як треба двигуну, у карбюраторі створено кілька додаткових систем: для холостого ходу, для максимального навантаження, для прискорення, для перехідних режимів. Всі вони являють собою елементарні пристрої, прості і майже завжди безхитрісні – трубки, канали, камери. Їхня суть – в поданні в дифузор в потрібний момент дозованої порції бензину або повітря.

Форму і розташування каналів у корпусі карбюратора буває непросто розрахувати, але одного разу спроектовані і зроблені, вони без проблем працюють протягом сотень тисяч кілометрів. Проблеми, які виникають у карбюраторі з часом, так само елементарні, як і його конструкція – це засмічення каналів та знос небагатьох механічних шарнірів – на дросельній та повітряній засувках, на прискорювальному насосі.

Кілька додаткових систем, які є в автомобільному карбюраторі, забезпечують пристосування подання палива і повітря до різних режимів роботи двигуна

Щоправда, під кінець його столітньої кар’єри карбюратору трохи зіпсували репутацію численні спроби боротьби за чистоту вихлопу. Цей паливний прилад “збагатився” електричними клапанами, перемикачами, додатковими каналами тощо. Але нинішні діагности-карбюраторники навчилися безболісно позбуватися зайвого обвісу, забезпечуючи адекватну роботу карбюратора у його чистому, “механічному” вигляді.

Переваги і недоліки карбюратора

Плюси Простота конструкции

Надійність через малу кількість компонентів паливної системи

Можливість самостійного обслуговування і налаштування Мінуси Неможливість забезпечити відповідність двигуна сучасним екологічні нормам

Необхідність маніпулювати “підсосом” при холодному старті (деякі моделі)

Як влаштовано “інжектор”

Широко поширена система впорскування (у народі - інжектор) імітує роботу карбюратора на сучасному рівні. Якщо говорити коротко, вона все робить точніше. Бензин розпилюється власне інжекторами – форсунками, причому на кожен циліндр є своя, персональна.

Інжекторна паливна система складається з багатьох компонентів, що й обумовлює її більшу вартість у порівнянні з карбюраторною, яка має лише дві складових

Крім того, в найпростішій інжекторній паливній системі є електричний насос (розташований у баку), фільтр, комплект датчиків і електронний блок управління (ЕБУ). Насос і особливо ЕБУ – дорогі компоненти, так, вартість одного лише блока управління може перевищувати вартість цілого карбюратора.

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Звісно, з технічної точки зору інжекторна система більш досконала, адже вона дозволяє точно дозувати паливо відповідно до навантаження, якості палива, природних умов тощо. Теоретично, інжектор може забезпечувати двигуну більшу у порівнянні з карбюратором ефективність, але паливні карти – програми керування ЄБУ – пишуться з урахуванням екологічних вимог. Через це віддача мотора на багатьох режимах виходить штучно обмеженою. Звідси і пішов стереотип про те, що карбюраторна машина більш “різка” у порівнянні з інжекторним аналогом.

Інжекторна система впорскує бензин просто під самий впускний клапан, що підвищує ефективність згоряння палива

Переваги і недоліки інжектора

Плюси Впевнений старт двигуна за будь-яких умов

Немає необхідності керувати “підсосом”

Вища економчність Мінуси Більша ймовірність відмови через велику кількість компонентів

Більш дорогий ремонт

Потреба у кваліфікованому сервісі

Паливна система із впорскування бензину сьогодні однозначно перемогла карбюратор, мільйонні тиражі компонентів “інжектора” зробили їх повсюдно доступними, відносно дешевими і незважаючи на складність, надійними. Але якщо говорити про вживані автомобілі з великим пробігом, то карбюраторна система з її двома складовими (карбюратор і бензонасос) виявляється набагато надійнішою за “інжектор” з його десятком компонентів, кожен з яких зношується і може відмовити у дорозі.

Рекомендація Авто24

Навіть сьогодні, на третьому десятиріччі XXI століття, можна знайти виправдання купівлі авто з карбюраторною паливною системою. Якщо омріяний автомобіль буде дуже і дуже вживаним, і якщо передбачається його експлуатація у віддаленому від якісного автосервісу регіоні, беріть карбюратор. Втім, доведеться змиритися з необхідністю користуватися ручкою “підсосу” або акселератором з автоматичною повітряною заслінкою.

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