Новинка має мінімальні зовнішні відмінності з Revero, Revero GTS та Revero GT, а найважливіше приховує всередині.

Наразі компанія Karma Automotive – дітище Генріка Фіскера, має в лінійці, фактично, одну єдину модель – Revero, котра є модернізацією седана Fisker Karma зразка 2008 року. Фірма пропонує три версії Revero, а днями анонсувала четверту – повністю електричну.

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Karma Revero GTE націлений на конкуренцією з топовими Tesla Model S та електрокарами преміум-класу. Ринковий дебют новинки призначений на весну наступного року.

Для Revero GTE оголошені окремі характеристики. Передбачається три конфігурації силових установок для електрокара: з акумулятором від 75 кВт/год до 100 кВт/год седан зможе покривати на одному заряді 320-485 кілометрів, а з найпотужнішою батареєю (орієнтовно 140 кВт/год) долатиме до 645 кілометрів. Звісно, передбачена й можливість швидкісної зарядки батарей – за 30 хвилин можна буде “залити” в акумулятор енергії на 320 кілометрів пробігу.

Фото: Karma Revero GTE / Karma Automotive

Karma Automotive заявляє, що, незалежно від батареї, силова установка електрокара дозволить йому прискорюватись до першої сотні на спідометрі за 3,9 секунди

Американський виробник планує розпочати продажі Karma Revero GTE у рідному Морено-Веллі в Каліфорніі на початку наступного року, а до четвертого кварталу 2021-го вийти на ринки Європи і Китаю.

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