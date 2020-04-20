Новинка имеет минимальные внешние отличия от Revero, Revero GTS и Revero GT, а самое важное скрывает внутри.

Сейчас компания Karma Automotive, детище Хенрика Фискера, имеет в линейке, фактически, одну единственную модель – Revero, которая является модернизацией седана Fisker Karma образца 2008 года. Фирма предлагает три версии Revero, а на днях анонсировала четвертую – полностью электрическую.

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Karma Revero GTE нацелен на конкуренцию с топовыми Tesla Model S и электрокарами премиум-класса. Рыночный дебют новинки назначен на весну следующего года.

Для Revero GTE объявлены отдельные характеристики. Предполагается три конфигурации силовых установок для электрокара: с аккумулятором от 75 кВт/ч до 100 кВт/ч седан сможет покрывать на одном заряде 320 – 485 километров, а с самой мощной батареей (ориентировочно 140 кВт/ч) будет преодолевать до 645 километров. Конечно, предусмотрена и возможность скоростной зарядки батарей – за 30 минут можно будет “залить” в аккумулятор энергии на 320 километров пробега.

Фото: Karma Revero GTE / Karma Automotive

Karma Automotive заявляет, что, независимо от батареи, силовая установка электрокара позволит ему ускоряться до первой сотни на спидометре за 3,9 секунды

Американский производитель планирует начать продажи Karma Revero GTE в родном Морено-Вэлли в Калифорнии в начале следующего года, а к четвертому кварталу 2021-го выйти на рынки Европы и Китая.

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