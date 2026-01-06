Категорії водійський посвідчень CE та C1E: у чому різниця

Потреба у керуванні вантажними автомобілями з причепами є актуальною для професійних водіїв, логістичних компаній. Саме тому категорії CE та C1E залишаються одними з найбільш затребуваних. Водночас порядок їх відкриття в Україні відрізняється, особливо в умовах дії «воєнного стану».

Що означають категорії CE та C1E

Категорія C1E надає право керувати вантажними автомобілями категорії C1 з дозволеною максимальною масою до 7,5 тонни у зчепленні з причепом, маса якого перевищує 750 кілограмів.

Категорія CE дозволяє керувати вантажними автомобілями категорії C з причепом або напівпричепом масою понад 750 кілограмів. При цьому маса самого тягача перевищує 3,5 тонни.

Саме масштаб транспортних засобів і рівень відповідальності визначають різні вимоги до кандидатів.

Категорія CE: спрощена процедура під час «воєнного стану»

На період дії «воєнного стану» в Україні для категорії CE запроваджено спрощений механізм отримання. Він передбачений постановою Кабінету Міністрів України № 1122 і спрямований на оперативне забезпечення транспортної галузі водіями.

Ключова зміна полягає у скасуванні вимоги щодо обов’язкового стажу керування транспортними засобами категорії C протягом одного року. Тобто водій може відкривати категорію CE незалежно від дати отримання категорії C.

Основні умови для відкриття категорії CE залишаються такими: вік кандидата не менше 19 років, наявність посвідчення водія категорії C, проходження навчання або перепідготовки в акредитованому закладі та успішне складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС. Теоретичний іспит не проводиться, оскільки базові знання вже підтверджені під час отримання категорії C.

Категорія C1E: стаж залишається обов’язковим

На відміну від CE, для категорії C1E спрощена процедура не застосовується. Вимога щодо стажу керування транспортними засобами категорії C1 залишається чинною та не має винятків.

Для відкриття категорії C1E водій повинен мати відкриту категорію C1 щонайменше один рік на момент звернення до сервісного центру МВС, пройти відповідну підготовку в автошколі та скласти практичний іспит. Скасування стажу або додаткових послаблень для цієї категорії законодавством не передбачено.

Порядок звернення до сервісного центру МВС

Для відкриття категорій CE або C1E кандидат звертається до сервісного центру МВС, готує стандартний пакет документів, проходить навчання та реєструється на практичний іспит. Запис здійснюється заздалегідь через електронну систему Е-запис, що дозволяє планувати візит і уникати черг.

Таким чином, ключова різниця між категоріями полягає не лише у типі транспортних засобів, а й у вимогах до досвіду водія. Категорія CE під час «воєнного стану» стала доступнішою, тоді як правила отримання C1E залишилися без змін.