Українці обурилися нахабною поведінкою двох правоохоронців, які зупинили водія біля Запоріжжя. Відео події опублікували в YouTube.

На відео зняли розмову водія і поліцейських Леонова Євгенія і Ткаченко Артема з водієм легкового автомобіля.

Читайте також: Верховна Рада розпродає автомобілі: перелік

Скандал почався з того, що правоохоронці не змогли назвати точну причину зупинки транспортного засобу. Варто відзначити, що водій теж не був дуже ввічливим, до того ж в автомобілі сиділи люди, які "підливали масла у вогонь".

Самі поліцейські погрожували чоловікові. Один, коли показував посвідчення, заявив - "запам'ятовуй і бійся".

Користувачі соціальних мереж обурилися поведінкою інспекторів. Багато хто вважає, що держслужбовці не мають права так себе вести.

Нагадаємо, що законом визначено 10 підстав для зупинки транспорту, а саме:

1. порушення водієм правил дорожнього руху;

2. наявність очевидних ознак, які свідчать про технічну несправність автомобіля;

3. водій або пасажири причетні до скоєння ДТП чи іншого правопорушення;

4. транспортний засіб знаходиться в розшуку;

5. необхідність у здійсненні опитування водія чи пасажирів про обставини скоєння ДТП або іншого правопорушення, свідками якого вони могли бути;

6. необхідність у наданні водієм допомоги іншим учасникам дорожнього руху або як свідка;

7. прийняття органом державної влади рішення про обмеження або заборону руху;

8. спосіб фіксації вантажу на автомобілі створює небезпеку для учасників руху;

9. порушення порядку використання спеціальних світлових або звукових сигналів;

10. наявність іноземних номерних знаків з метою перевірки законності передачі такого авто в користування або розпорядження іншим особам.

Також цікаво: Дискримінація почалась: українські електромобілі отримають зелені номери