Украинцы возмутились по поводу наглого поведения двоих правоохранителей, которые остановили водителя возле Запорожья. Видео происшествия опубликовали в YouTube.

На видео сняли разговор водителя и полицейских Евгения Леонова и Артема Ткаченко с водителем легкового автомобиля.

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Скандал начался с того, что правоохранители не смогли назвать точную причину остановки транспортного средства. Стоит отметить, что водитель тоже был не очень вежливым, к тому же в автомобиле сидели люди, которые "подливали масла в огонь".

Сами полицейские угрожали мужчине. Один, когда показывал удостоверение, заявил – "запоминай и бойся".

Пользователи социальных сетей возмутились поведением инспекторов. Многие считают, что госслужащие не имеют права так себя вести.

Напомним, что законом определены 10 оснований для остановки транспорта, а именно:

1. нарушение водителем правил дорожного движения;

2. наличие явных признаков, свидетельствующих о технической неисправности автомобиля;

3. водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или иного правонарушения;

4. транспортное средство находится в розыске;

5. необходимость в осуществлении опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или иного правонарушения, свидетелями которого они могли быть;

6. необходимость в оказании водителем помощи другим участникам дорожного движения или как свидетеля;

7. принятие органом государственной власти решения об ограничении или запрете движения;

8. способ фиксации груза на автомобиле создает опасность для участников движения;

9. нарушение порядка использования специальных световых или звуковых сигналов;

10. наличие иностранных номерных знаков с целью проверки законности передачи такого авто в пользование или распоряжение другим лицам.

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