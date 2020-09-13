Виявляється, зробити з седана кабріолет не так просто – окрім технічних рішень, потрібно заново пройти сертифікацію та перереєструвати транспортний засіб. Але у випадку зі старою "Волгою" та харківськими майстрами ці клопоти виявились цілком виправданими.

ГАЗ 24 1978 року випуску був куплений у дідуся в 2012 році за 10 тисяч гривень, і з тих пір життя цього старого “бізнес-седану” заграла новими фарбами.

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Після покупки “Волга” відразу вирушила в гараж, де була повністю розібрана до голого кузова. Оскільки автомобілю зрізали дах і кузов втратив свою жорсткість, був проведений цілий ряд робіт з посилення кузова: зробили так звану інтегровану раму і додали поперечну раму в салон автомобіля. Після посилення кузова вся фарба була зачищена, всі проблемні місця зашпакльовували і автомобіль повністю перефарбували. Ходова вся від “Волги” 3110, а це означає – дискові гальма, безшкворнева підвіска, швидкісний задній міст...

За нашими законами не можна просто так спиляти дах автомобіля і їздити на ньому по дорогах. Тому власник “узаконив” доопрацювання, пройшов сертифікацію і отримав новий техпаспорт, де красувався напис “кабріолет”.

Як казав Генрі Форд диски – це 80% виду автомобіля. Тому власник купив на “Волгу” легендарні японські колеса SSR Vienna R18. Стан дисків був хорошим, але дуже далеким від ідеалу, тому над дисками почалася кропітка робота.

Писати про цей проект можна ще дуже багато, але краще один раз побачити, ніж 7 раз прочитати.

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