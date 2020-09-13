Оказывается, сделать из седана кабриолет не так просто – кроме технических решений нужно заново пройти сертификацию и перерегистрировать транспортное средство. Но в случае со старой Волгой и харьковскими мастерами эти хлопоты оказались вполне оправданы.

ГАЗ 24 1978 выпуска был куплен у дедушки в 2012 году за 10 тысяч гривен, и с тех пор жизнь этого старого “бизнес”-седана заиграла новыми красками.

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После покупки Волга сразу отправилась в гараж где была полностью разобрана до голого кузова. Поскольку автомобилю срезали крышу и кузов потерял свою жесткость был проведен целый ряд работ по усилению кузова: сделали так называемую интегрированную раму и добавили поперечную раму в салон автомобиля. После усиления кузова вся краска была зачищена, все проблемные места были зашпаклеваны и автомобиль был полностью перекрашен. Ходовая вся от Волги 3110, а это значит – дисковые тормоза, бесшкворневая подвеска, скоростной задний мост...

По нашим законам нельзя просто так спилить крышу автомобиля и ездить на нем по дорогам. Поэтому владелец “узаконил” доработки, прошел сертификацию и получил новый техпаспорт где красовалась надпись кабриолет.

Как говорил Генри Форд диски – это 80% вида автомобиля. Поэтому владелец купил на Волгу легендарные японские колеса SSR Vienna R18. Состояние дисков было хорошим, но очень далеким от идеала, поэтому над дисками началась кропотливая работа.

Писать об этом проекте можно еще очень много, но лучше 1 раз увидеть, чем 7 раз прочитать.

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