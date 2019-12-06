Столична влада нарешті вирішила не перекривати головну вулицю столиці на вихідні та святкові дні. Що правда, викликано це зовсім не піклуванням про автомобілістів та жителів столиці.

"Із 1 грудня до 26 січня щосуботи, щонеділі, у вихідні та святкові дні Хрещатик не перекриватимуть, тобто він буде відкритий для проїзду. Це пов’язано з одночасним обмеженнями руху авто вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Різдва і Нового року", повідомляє Центр організації дорожнього руху.

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"Таким чином на Різдво, Новий рік та усі інші зимові свята можна буде проїхати головною вулицею столиці. А вже із 26-го січня у центрі Києва діятиме постійна схема: рух Хрещатиком у вихідні обмежуватимуть, а Володимирський проїзд відкриють для транспорту." сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що незважаючи на дуже напружену транспортну ситуацію закритими для проїзду зараз залишаються алея Героїв Небесної сотні (колишня вул. Інститутська), вилиця Сагайдачного та Контрактова площа. Їх столична влада вирішила зробити пішохідними, завдавши значних незручностей автомобілістам, створивши штучні затори, що значно погіршують екологічну обстановку у місті.

Нагадаємо, що Данило Гетманцев не збирається знижувати акцизи на вживані авто”.