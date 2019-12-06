Столичные власти наконец решили не перекрывать главную улицу столицы на выходные и праздничные дни. Правда, вызвано это вовсе не заботой об автомобилистах и жителях столицы.

"С 1 декабря до 26 января каждую субботу, каждое воскресенье, в выходные и праздничные дни Крещатик не будут перекрывать, то есть он будет открыт для проезда. Это связано с одновременными ограничениями движения авто вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Рождества и Нового года", – сообщает Центр организации дорожного движения.

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"Таким образом, на Рождество, Новый год и все другие зимние праздники можно будет проехать по главной улице столицы. А уже с 26-го января в центре Киева будет действовать постоянная схема: движение по Крещатику в выходные будут ограничивать, а Владимирский проезд откроют для транспорта", – сказано в сообщении.

Напомним, что несмотря на очень напряженную транспортную ситуацию закрытыми для проезда сейчас остаются аллея Героев Небесной сотни (бывшая ул. Институтская), улица Сагайдачного и Контрактовая площадь. Их столичные власти решили сделать пешеходными, принеся значительные неудобства автомобилистам, создав искусственные заторы, которые значительно ухудшают экологическую обстановку в городе.

Напомним, что Даниил Гетманцев не собирается снижать акцизы на подержанные авто.