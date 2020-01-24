Головну головну вулицю столиці очікує капітальний ремонт. Хрещатик збираються сильно модернізувати і для цього готують масштабний проект. "Київавтодор" збирається почати ремонт вже з 2020 року.

Як повідомляє комунальна корпорація “Київавтодор”, розробникам заплатять 18 мільйонів гривень з міського бюджету, що менше озвученої раніше цифри в 20 мільйонів гривень.

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У планах проектувальників зробити Хрещатик зручним для велосипедистів, людей з обмеженими можливостями, мам з колясками, пішоходів. Збираються побудувати велодоріжку. Крім цього, замінити елементи мощення на тротуарах новою плиткою або природним каменем і поміняти асфальтне покриття на проїзній частині. Звісно, для автомобілістів зручностей поменшає – частина проїжджої частини буде віддана пішоходам та велосипедистам.

Також планується оновлення нумерації на фасадах будинків з підсвічуванням, буде вдосконалена система вуличного освітлення. Для людей з проблемами зору з'явиться тактильна плитка направляє та стримуючого дії. Працівники "Київавтодору" також анонсують заміну всіх урн на Хрещатику і поява боллардов - стовпчиків для блокування наїзду транспорту - на всіх зупинках транспорту.

На час проведення ремонту дорожники обіцяють повністю не перекривати вулицю. Частково рух обмежуватимуть днем і повністю ночами.

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