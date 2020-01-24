Главную улицу столицы ожидает капитальный ремонт. Крещатик собираются сильно модернизировать и для этого готовят масштабный проект. "Киевавтодор" собирается начать ремонт уже с 2020 года.

Как сообщает коммунальная корпорация “Киевавтодор”, разработчикам заплатят 18 миллионов гривен из городского бюджета, что меньше озвученной ранее цифры в 20 миллионов гривен.

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В планах проектировщиков сделать Крещатик удобным для велосипедистов, людей с ограниченными возможностями, мам с колясками, пешеходов. Собираются построить велодорожку. Кроме этого, хотят заменить элементы мощения на тротуарах новой плиткой или природным камнем и поменять асфальтовое покрытие на проезжей части. Конечно, для автомобилистов удобств станет меньше – часть проезжей части будет отдана пешеходам и велосипедистам.

Также планируется обновление нумерации на фасадах домов с подсветкой, будет усовершенствована система уличного освещения. Для людей с проблемами зрения появится тактильная плитка направляющего и сдерживающего действия. Работники "Киевавтодора" также анонсировали замену всех урн на Крещатике и появление боллардов – столбиков для блокировки наезда транспорта – на всех остановках транспорта.

На время проведения ремонта дорожники обещают полностью не перекрывать улицу. Частично движение будут ограничивать днем и полностью по ночам.

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