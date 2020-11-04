Вечорами, особливо у п'ятницю, виїхати зі столиці неможливо. Хто перешкоджає цьому?

Щоб довідатись про причини цієї проблеми, активісти руху "Зупини Лося" виїхали на рейд у п'ятницю ввечері на Одеську площу, виїзд з Києва у напрямку до Одеси. Як виявилось, причина заторів – це водії, які підбирають пасажирів по дорозі. Для цього вони зупиняються не в першій, а в другій смузі, чим заважають руху інших транспортних засобів.

Пасажири, які хочуть під'їхати попутнім транспортом, теж не кращі: вони чекають та "голосують" на машини, вийшовши на проїжджу частину.

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Водії маршрутних транспортних засобів, які підбирають пасажирів, довго стоять у крайній правій смузі, очікуючи пасажирів. Хоча поряд є паралельна дорога.

Все це неподобство відбувається одразу за перехрестям, з якого заїжджають автомобілі на Одеську трасу з інших напрямків. Вони не можуть переїхати на свої перші дві смуги через пасажирів, маршрутки та припарковані легкові авто… І кожен з учасників цього броунівського руху вважає, що він правий, а всі інші – порушники.

Дивіться відео про виїзд на Одеську трасу:

Нагадаємо, що за місяць у Києві евакуювали 7 тисяч авто.