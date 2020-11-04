По вечерам, особенно в пятницу, выехать из столицы невозможно. Кто препятствует этому?

Чтобы узнать о причинах этой проблемы, активисты движения "Останови Лося" выехали на рейд в пятницу вечером на Одесскую площадь – выезд из Киева по направлению в Одессу. Как оказалось, причина пробок – это водители, которые подбирают пассажиров по дороге. Для этого они останавливаются не в первой, а во второй полосе, чем мешают движению других транспортных средств.

Пассажиры, которые хотят подъехать попутным транспортом, тоже не лучше: они ждут и "голосуют" машинам, выйдя на проезжую часть.

Также на тему: Где наибольшие вечерние пробки в Киеве – карта и перечень улиц

Водители маршрутных транспортных средств, которые подбирают пассажиров, долго стоят в крайней правой полосе, ожидая пассажиров. Хотя рядом есть параллельная дорога.

Все это безобразие происходит сразу за перекрестком, с которого заезжают автомобили на Одесскую трассу с других направлений. Они не могут проехать в свои первые две полосы из-за пассажиров маршруток и припаркованных легковых авто... И каждый из участников этого броуновского движения считает, что он прав, а все остальные – нарушители.

Смотрите видео о выезде на Одесскую трассу:

Напомним, что за месяц в Киеве эвакуировали 7 тысяч авто.