Новинку анонсував індійський підрозділ марки, оскільки виробництво цієї моделі налагодять саме в Індії. Також індійський ринок стане першим для нового Kia Carens, а експорт до інших країн поки під питанням.

Kia Carens п’ятого покоління отримає семимісний салон та передній привід, а головне – змінить клас з компактного мінівена на крос-вен, оскільки ділитиме платформу та силові агрегати з Seltos. Офіційна прем’єра нового Kia Carens відбудеться 16 грудня.

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Крос-вен Carens буде довшим за Seltos приблизно на двадцять сантиметрів. Додаткова довжина піде на користь третього ряду сидінь. Анонсове відео розкриває небагато подробиць про майбутню новинку, але демонструє стильну світлодіодну оптику та рейлінги на даху.

Kia India обіцяє новинці “простір великого сімейного автомобіля” та “сміливість SUV”, хоча навряд чи новий Carens справді матиме серйозні позашляхові можливості, адже буде передньопривідним. Ймовірно, від класу кросоверів йому, крім рейлінгів на даху, дістанеться пластикова обшивка по периметру кузову.

Відомо, що Carens отримає два мотори з лінійки Seltos: півторалітрові бензиновий та дизельний агрегати.