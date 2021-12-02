Новинку анонсировало индийское подразделение марки, поскольку производство этой модели наладят именно в Индии. Также индийский рынок станет первым для нового Kia Carens, а экспорт в другие страны пока под вопросом.

Kia Carens пятого поколения получит семиместный салон и передний привод, а главное – сменит класс с компактного минивэна на кросс-вен, поскольку будет делить платформу и силовые агрегаты с Seltos. Официальная премьера нового Kia Carens состоится 16 декабря.

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Кросс-вен Carens будет длиннее Seltos примерно на двадцать сантиметров. Дополнительная длина пойдет на пользу третьему ряду сидений. Анонсированное видео раскрывает немного подробностей о будущей новинке, но демонстрирует стильную светодиодную оптику и рейлинги на крыше.

Kia India обещает новинке “пространство большого семейного автомобиля” и “смелость SUV”, хотя вряд ли новый Carens действительно будет иметь серьезные внедорожные возможности, так как будет переднеприводным. Вероятно, от класса кроссоверов ему, кроме рейлингов на крыше, достанется пластиковая обшивка по периметру кузова.

Известно, что Carens получит два мотора из линейки Seltos: полуторалитровые бензиновый и дизельный агрегаты.