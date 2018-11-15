Китайська версія моделі тепер ще більше відрізняється від європейської.

Kia Sportage для європейського ринку нещодавно оновився, тепер дійшла черга китайського, де кросовер носить назву Kia KX5.

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Південнокорейський виробник готується представити новинку завтра, 16 листопада на автошоу в Гуанчжоу. Китайські шанувальники бренду отримають дуже відмінну від глобальної версію машини.

Фото: Kia KX5 2019 / МiceТimes.asia

Головна оптика китайського Sportage (KX5) отримав нову оптику, що вписана у простір радіаторної решітки. Задні ліхтарі також мають нову форму. Оптика, звісно ж, світлодіодна. Кросовер також отримав новий обвіс по периметру.

Зазирнути всередину новинки поки що не вдалось, тож невідомо, зазнав чи кросовер змін всередині. Оновлений KX5 на китайський ринок має вийти до кінця цього року.

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