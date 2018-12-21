Концепт буде представлений на виставці електроніки CES 2019.

У той час як більшість розробників транспортних засобів з автопілотом концентруються на можливостях штучного інтелекту керувати автомобілем і взаємодіяти з доволишнім середовищем, Kia вирішила приділити увагу пасажирам та їхнім емоціям. Демонстрація концепції втилилась у прототипі READ – Real-time Emotion Adaptive Driving.

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Назву нового концепту Kia довільно можна перекласти, як “адаптивне управління на основі емоцій”. Штучний інтелект, розроблений спільно з науковцями Массачусеттського технологічного університету, зчитує емоції пасажирів і оптимізує чи персоналізує оточуючий їх простір, аби зробити поїздку приємнішою. Звуки, запахи, освітлення, кут нахилу спинки крісла – усе може бути підлаштовано індивідуально під кожного з пасажирів автономного транспорту.

Цікаво, що робитиме робот, якщо пасажир незадоволений відсутністю стінок, дверей чи іншого захисту збоку?

Концепт Kia READ буде представлений на міжнародному шоу Consumer Electronics Show у Лас-Вегасі, котре стартує 8 січня 2019 року. Тоді ж з’явиться більше інформації про цей прототип і його можливості.

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