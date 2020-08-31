Новий корейський кросовер є глобальною моделлю і з часом прибуде й в Україну. Його безпеку перевірили за американськими стандартами.

Інститут безпеки дорожнього транспорту США (IIHS) провів серію краш-тестів Kia Seltos. За підсумками десятка випробувань, експерти високо оцінили пасивну і активну безпеку корейського кроссовера, хоча виставили низькі оцінки його світлотехніці.

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За сучасною методикою IIHS, серія краш-тестів включає три фронтальних удари з частковим перекриттям на швидкості у 64 км/год. Два зіткнення відбуваються з 25-відсотковим перекриттям з боку водія, а з пасажирського боку доповнюються фронтальним ударом з 40-відсотковим перекриттям. Крім того, перевіряється здатність авто протистояти бічному удару, міцність даху, кріплень сидінь та підголівників, при попутному зіткненні. За критеріями міцності кузова і роботи систем пасивної безпеки Kia Seltos отримав високі оцінки.

Перевірка електронних систем акцентує увагу на здатності уникнути ДТП на міських швидкостях. Системи автоматичного гальмування на Kia Seltos витримали випробування на швидкостях 19 і 40 кілометрів на годину, причому електроніка однаково добре відреагувала і на інший транспортний засіб, і на пішохода.

Єдиним недоліком Kia Seltos, на думку експертів IIHS, є фари головного світла. Причому усі три рівні оснащення (стандартні, опційні галогенні та опційні світлодіодні) виявились слабкими, особливо експерти розкритикували недостатню площу світлового променя в поворотах.



За результатами перевірки Kia Seltos все ж отримав оцінку IIHS 2020 Top Safety Pick, що на одну сходинку нижче від максимальної Top Safety Pick +.

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