Kia Sorento PHEV можуть спалахнути під час ДТП

Як повідомляє Carscoops, Kia Sorento PHEV 2026 модельного року у США мають підвищений шанс спалахнути через паливопровід, який може бути пошкоджений під час аварії. Власників постраждалих кросоверів повідомлять про відкликання на початку січня, і вони повинні якомога швидше відвезти свої автомобілі до дилера Kia для ремонту.

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Експерти Kia кажуть, що при лобових зіткненнях передній підрамник позашляховика може бути втиснутий назад й це може спричинити зсув рульової рейки в паливопровід, потенційно пошкодивши його та спричинивши витік бензину назовні.

Усього відкликаються 1385 автомобілів Sorento PHEV, випущених у період з 2 квітня 2024 року по 17 жовтня 2024 року. Компанія не має інформації про жодні аварії, травми, пожежі чи смертельні випадки, пов’язані з цим дефектом.

Повідомляється, що проблема виявилася лише під час краш-тестів NCAP для Sorento 2026 модельного року, який ще навіть не надійшов у продаж. Під час цих тестів передній підрамник прогнувся настільки, що пошкодив подачу пального для двигуна, що викликало тривогу в інженерів Kia.

Цікаво, що дефект присутній лише на моделях Sorento PHEV із системою гідропідсилювача керма, встановленою на рейці. Водночас на автівках з системою гідропідсилювача керма на колонці (Sorento HEV і звичайних варіантах Sorento) такої проблеми не було виявлено.

Тепер дилерські центри Kia встановлять додаткове захисне покриття навколо паливної магістралі потенційно проблемних автомобілів. Це досить просте виправлення, яке має запобігти будь-якому майбутньому потенційному займанню.

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В США новий Kia Sorento PHEV доступний у версіях EX AWD і XS Prestige AWD. Його вартість починається від 47 990 доларів й сягає $53 090 без додаткових опцій. Кросовер оснащений 1,6-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який працює разом з електродвигуном і забезпечує 261 к.с. й 350 Нм крутного моменту. Позашляховик може проїхати до 50 км на електротязі.