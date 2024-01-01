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Kia Sorento PHEV можуть спалахнути під час ДТП

Kia виявила проблему під час проведення краш-тестів для Sorento 2026 модельного року, пов’язану з можливістю витоку пального під час лобового зіткнення. Автовиробник оголосив відкличну кампанію для 1385 екземплярів Sorento PHEV, зазначивши, що інших версії моделі проблема не стосується.
Kia відкликає Sorento PHEV 2026 через ризик пожежі в разі аварії - Auto24

ФОТО: Kia|

Kia Sorento PHEV 2025

Данило Северенчук
logo2 січня, 14:00
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Як повідомляє Carscoops, Kia Sorento PHEV 2026 модельного року у США мають підвищений шанс спалахнути через паливопровід, який може бути пошкоджений під час аварії. Власників постраждалих кросоверів повідомлять про відкликання на початку січня, і вони повинні якомога швидше відвезти свої автомобілі до дилера Kia для ремонту.

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Експерти Kia кажуть, що при лобових зіткненнях передній підрамник позашляховика може бути втиснутий назад й це може спричинити зсув рульової рейки в паливопровід, потенційно пошкодивши його та спричинивши витік бензину назовні.

Усього відкликаються 1385 автомобілів Sorento PHEV, випущених у період з 2 квітня 2024 року по 17 жовтня 2024 року. Компанія не має інформації про жодні аварії, травми, пожежі чи смертельні випадки, пов’язані з цим дефектом.

Повідомляється, що проблема виявилася лише під час краш-тестів NCAP для Sorento 2026 модельного року, який ще навіть не надійшов у продаж. Під час цих тестів передній підрамник прогнувся настільки, що пошкодив подачу пального для двигуна, що викликало тривогу в інженерів Kia.

Цікаво, що дефект присутній лише на моделях Sorento PHEV із системою гідропідсилювача керма, встановленою на рейці. Водночас на автівках з системою гідропідсилювача керма на колонці (Sorento HEV і звичайних варіантах Sorento) такої проблеми не було виявлено.

Тепер дилерські центри Kia встановлять додаткове захисне покриття навколо паливної магістралі потенційно проблемних автомобілів. Це досить просте виправлення, яке має запобігти будь-якому майбутньому потенційному займанню.

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В США новий Kia Sorento PHEV доступний у версіях EX AWD і XS Prestige AWD. Його вартість починається від 47 990 доларів й сягає $53 090 без додаткових опцій. Кросовер оснащений 1,6-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який працює разом з електродвигуном і забезпечує 261 к.с. й 350 Нм крутного моменту. Позашляховик може проїхати до 50 км на електротязі.

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