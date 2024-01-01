Kia Sorento PHEV могут загореться во время ДТП

Как сообщает Carscoops, Kia Sorento PHEV 2026 модельного года в США имеют повышенный шанс загореться из-за топливопровода, который может быть поврежден во время аварии. Владельцев пострадавших кроссоверов уведомят об отзыве в начале января, и они должны как можно скорее отвезти свои автомобили к дилеру Kia для ремонта.

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Эксперты Kia говорят, что при лобовых столкновениях передний подрамник внедорожника может быть вдавлен назад и это может вызвать смещение рулевой рейки в топливопровод, потенциально повредив его и вызвав утечку бензина наружу.

Всего отзываются 1385 автомобилей Sorento PHEV, выпущенных в период с 2 апреля 2024 года по 17 октября 2024 года. Компания не имеет информации ни о каких авариях, травмах, пожарах или смертельных случаях, связанных с этим дефектом.

Сообщается, что проблема обнаружилась только во время краш-тестов NCAP для Sorento 2026 модельного года, который еще даже не поступил в продажу. Во время этих тестов передний подрамник прогнулся настолько, что повредил подачу топлива для двигателя, что вызвало тревогу у инженеров Kia.

Интересно, что дефект присутствует только на моделях Sorento PHEV с системой гидроусилителя руля, установленной на рейке. В то же время на автомобилях с системой гидроусилителя руля на колонке (Sorento HEV и обычных вариантах Sorento) такой проблемы не было обнаружено.

Теперь дилерские центры Kia установят дополнительное защитное покрытие вокруг топливной магистрали потенциально проблемных автомобилей. Это довольно простое исправление, которое должно предотвратить любое будущее потенциальное возгорание.

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В США новый Kia Sorento PHEV доступен в версиях EX AWD и XS Prestige AWD. Его стоимость начинается от 47 990 долларов и достигает $53 090 без дополнительных опций. Кроссовер оснащен 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который работает вместе с электродвигателем и обеспечивает 261 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Внедорожник может проехать до 50 км на электротяге.