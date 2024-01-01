Kia відкликає 75 тисяч кросоверів Sorento, адже у них можуть згаснути фари

Як розповідає Carscoops, усього буде відкликано 74 469 одиниць кросовера 2024-25 років, оскільки компанія Kia вважає, що дефект програмного забезпечення може збільшити ризик аварії. Воно стосується як звичайних, так і гібридних версій авто.

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Крім того, NHTSA – Національне управління безпеки дорожнього руху США, зазначило, що автівки не відповідають вимогам федеральних стандартів безпеки щодо освітлення автомобілів.

У звіті про відкликання йдеться, що транспортні засоби оснащені блоком керування Body Domain Control Unit, який має “логічну помилку програмного забезпечення”. За певних обставин це може призвести до миттєвого вимкнення фар і задніх ліхтарів.

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Американський підрозділ Kia отримав інформацію про проблему від своїх колег із Південної Кореї, де компанія оголосила подібне відкликання через такий самий дефект. Однак, на внутрішньому ринку кросовери Sorento можуть втратити й внутрішнє освітлення під час руху. Компанія Kia повідомить власників про проблеми й дилери безкоштовно оновлять програмне забезпечення на нове.