Дохідність від 45 встановлених камер автофіксації знизилась у 6 разів. У МВС вважають за потрібне встановити більше 200 камер по всій країні.

За пів року роботи автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху на 45 ділянках автошляхів Києва та області, кількість винесених постанов за перевищення швидкісного режиму — знизилася у 6 разів. При цьому аварійність у київській області зросла на 30%.

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Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час розширеної наради щодо результатів роботи підрозділів Нацполіції у 2020 році.

“За пів року роботи системи на 45 ділянках автошляхів Києва та області, обладнаних камерами, кількість ДТП із постраждалими знизилася втричі. А кількість винесених постанов за перевищення швидкісного режиму на означених місцях — знизилася у 6 разів. Завдання на поточний рік — встановлення ще понад двохсот таких комплексів”, — розповів Яровий.