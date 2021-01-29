Доходность от 45 установленных камер автофиксации снизилась в 6 раз. В МВД считают, что нужно установить больше 200 камер по всей стране.

За полгода работы автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на 45 участках автодорог Киева и области, количество вынесенных постановлений за превышение скоростного режима – снизилось в 6 раз. При этом аварийность в киевской области выросла на 30%.

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Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время расширенного совещания по результатам работы подразделений Нацполиции в 2020 году.

"За полгода работы системы на 45 участках автодорог Киева и области, оборудованных камерами, количество ДТП с пострадавшими снизилось втрое. А количество вынесенных постановлений за превышение скоростного режима на указанных местах – снизилось в 6 раз. Задачи на текущий год – установить еще больше двухсот таких комплексов", – рассказал Яровой.