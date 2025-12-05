Кінець виробництва автомобілів VW у Дрездені: крапку ставити рано

Volkswagen перетворить підприємство у Дрездені, Саксонія, на технологічний центр відразу після припинення виробництва автомобілів. VW оголосив про це у четвер.

Як йдеться в офіційному релізі, компанія дотримується обіцянки не закривати жодних заводів у Німеччині. Відповідно до цих зобов'язань, також розпочнеться робота з ощадливим поводженням кадрів. Відеозвіт про це можна переглянути за цим посиланням.

Читайте також Volkswagen Group планує закрити щонайменше три заводи

Завод стане місцем досліджень

Volkswagen завершить серійне виробництво в Дрездені наприкінці року. Орієнтовно це станеться в середині грудня. Стало зрозуміло, що після 23 років Група не закриватиме свій "Прозорий завод".

Разом із урядом Саксонії та Технічним університетом Дрездена компанія підписала лист намірів створити інноваційний кампус для ключових технологічних напрямків, зокрема штучного інтелекту (ШІ), робототехніки, мікроелектроніки та проєктування чипів.

Демонтаж сучасної виробничої лінії ID.3 на заводі у Дрездені буде розпочато у січні 2026 року. Фото: Volkswagen

Обидві сторони хочуть інвестувати в цю ділянку понад 50 мільйонів євро протягом наступних семи років.

Що спровокувало закриття

Останніми роками Volkswagen зазнав погіршення через високі витрати та зниження попиту. Майже рівно рік тому компанія та профспілки погодилися на новий колективний договір до кінця 2030 року після марафону переговорів.

У цей період виключені резерви з операційних причин. 35 000 робочих місць мають бути скорочені "соціально прийнятним" способом. Закриття заводів також було виключено.

Читайте також Volkswagen закриває заводи: кінець економіці Німеччини?

Однак майбутнє "Прозорої Фабрики" довго вважалося невизначеним. Виробництво автомобілів тут днями завершиться. Поки що ID.3 нарешті зібрано в Дрездені. Альтернативна загальна концепція розробляється на період з 2026 року.

"Викидати людей на вулицю" ніхто не буде

Рішення знайдено і воно ніби-то влаштує усі сторони. Після припинення виробництва VW запропонує деяким із 230 працівників у Дрездені зміну на майданчиках у Цвікау та Хемніці.

Частина людей вийде на пенсію, частина буде звільнена за угодами про припинення контракту, повідомила компанія. Крім того, працівники матимуть можливість переїхати на головний завод у Вольфсбурзі.

Поки багато людей "скляного заводу" ще не визначилися з рішеннями про те, який варіант вони обиратимуть надалі. Фото: Volkswagen

Календарний план уже складено

Графік перетворення "Прозорої фабрики" на інноваційний кампус запустять в роботу відразу. З січня 2026 року виробнича лінія ID.3 буде демонтована.

"Перші спільні дослідницькі проєкти з Технічним університетом розпочнуться в середині 2026 року, а регулярна діяльність розпочнеться у 2027 році. У майбутньому TU Dresden використовуватиме майже половину площі Прозорої фабрики", — пише VW.

Автовиробник залишить іншу половину як центр доставлення та досліджень.