Конец производства автомобилей VW в Дрездене: точку ставить рано

Volkswagen превратит предприятие в Дрездене, Саксония, в технологический центр сразу после прекращения производства автомобилей. VW объявил об этом в четверг.

Как говорится в официальном релизе, компания придерживается обещания не закрывать никаких заводов в Германии. Согласно этим обязательствам, также начнется работа с экономным обращением кадров. Видеоотчет об этом можно посмотреть по этой ссылке.

Завод станет местом исследований

Volkswagen завершит серийное производство в Дрездене в конце года. Ориентировочно это произойдет в середине декабря. Стало понятно, что после 23 лет Группа не будет закрывать свой "Прозрачный завод".

Вместе с правительством Саксонии и Техническим университетом Дрездена компания подписала письмо намерений создать инновационный кампус для ключевых технологических направлений, в частности искусственного интеллекта (ИИ), робототехники, микроэлектроники и проектирования чипов.

Демонтаж современной производственной линии ID.3 на заводе в Дрездене начнется в январе 2026 года. Фото: Volkswagen

Обе стороны хотят инвестировать в этот участок более 50 миллионов евро в течение следующих семи лет.

Что спровоцировало закрытие

В последние годы Volkswagen испытал ухудшение из-за высоких затрат и снижения спроса. Почти ровно год назад компания и профсоюзы согласились на новый коллективный договор до конца 2030 года после марафона переговоров.

В этот период исключены резервы по операционным причинам. 35 000 рабочих мест должны быть сокращены "социально приемлемым" способом. Закрытие заводов также было исключено.

Однако будущее "Прозрачной Фабрики" долго считалось неопределенным. Производство автомобилей здесь на днях завершится. Пока что ID.3 наконец-то собрана в Дрездене. Альтернативная общая концепция разрабатывается на период с 2026 года.

"Выбрасывать людей на улицу" никто не будет

Решение найдено и оно вроде как устроит все стороны. После прекращения производства VW предложит некоторым из 230 работников в Дрездене смену на площадках в Цвикау и Хемнице.

Часть людей выйдет на пенсию, часть будет уволена по соглашениям о прекращении контракта, сообщила компания. Кроме того, работники будут иметь возможность переехать на главный завод в Вольфсбурге.

Пока многие люди "стекольного завода" еще не определились с решениями о том, какой вариант они будут выбирать в дальнейшем. Фото: Volkswagen

Календарный план уже составлен

График превращения "Прозрачной фабрики" в инновационный кампус запустят в работу сразу. С января 2026 года производственная линия ID.3 будет демонтирована.

"Первые совместные исследовательские проекты с Техническим университетом начнутся в середине 2026 года, а регулярная деятельность начнется в 2027 году. В будущем TU Dresden будет использовать почти половину площади Прозрачной фабрики", – пишет VW.

Автопроизводитель оставит другую половину как центр доставки и исследований.