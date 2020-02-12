Новий електричний позашляховик Škoda буде називатися Enyaq.

Позашляховики Škoda традиційно мають назви, що закінчуються буквою Q, і нова Škoda Enyaq дотримається цієї традиції, як і моделі Kamiq, Karoq і Kodiaq. Але перша буква нової моделі показує, що ця традиція зливається з епохою eMobility, на яку посилається буква E на початку назви.

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Назва походить від ірландського слова enya, що означає «джерело життя». Ірландське ім'я Enya має ще більш глибоке коріння в мові. Воно походить від оригінального ірландського слова eithne, яке можна перекласти як “сутність”, “дух” або “принцип”. Ці різні значення додають більш широкий сенс назві нової моделі.

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