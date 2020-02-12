Новый электрический внедорожник Škoda будет называться Enyaq.

Внедорожники Škoda традиционно имеют названия, заканчивающиеся буквой Q, и новые Škoda Enyaq придерживаются этой традиции, как и модели Kamiq, Karoq и Kodiaq. Но первая буква новой модели показывает, что эта традиция сливается с эпохой eMobility, на которую ссылается буква E в начале названия.

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Название происходит от ирландского слова enya, что означает “источник жизни”. Ирландское имя Enya имеет еще более глубокие корни в языке. Оно происходит от оригинального ирландского слова eithne, которое можно перевести как "сущность", "дух" или "принцип". Эти разные значения добавляют более широкий смысл названию новой модели.

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