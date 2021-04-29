Наближається прем’єра Škoda Fabia четвертого покоління. На офіційному сайті вже опубліковано малюнок майбутнього інтер’єру новинки.

Четверте покоління Fabia, яке буде представлено в травні, буде мати дуже просторий інтер’єр зі свіжими дизайнерськими і технологічними рішеннями.

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Перший ескіз інтер'єру дає зрозуміти, що салон автомобіля буде помітно ширшим, ніж раніше, що також підкреслюється більш сміливими горизонтальними лініями нового інтер'єру.

Також перший ескіз відкриває новий дизайн кругових вентиляційних отворів з обох боків приладової панелі, що є новим у сучасній історії Škoda. Кольорові акценти, що об’єднують різні частини інтер’єру, - ще одна важлива деталь.

Іншим ключовим елементом, очевидно, є великий сенсорний дисплей, який знаходиться високо на приладовій панелі. Рядок під дисплеєм копіює лінію хребта капота, що об'єднує салон та екстер'єр автомобіля, а також має практичну перевагу: нижня частина лінії служить опорою для руки користувача, полегшуючи керування сенсорним дисплеєм . Ескіз також показує, що четверте покоління Fabia запропонує цифрову панель приладів Virtual Cockpit , яка раніше була доступна лише для старших моделей бренду.

Нагадаємо, що нова Fabia буде побудована на платформі MQB-A0, яку також використовують VW Polo, Audi A1, Seat Ibiza, а також Skoda Scala і Kamiq. Хетчбек збільшиться в габаритах – довжина сягатиме 4107 мм, ширина – 1780 мм, а колісна база витягнеться до 2564 мм. Базовим мотором для моделі буде 3-циліндровий 1.0 MPI з двома варіантами потужності – 65 або 80 к.с. Також буде версія з 1,5-літровим 150-сильним мотором.

Прем'єра нової Fabia призначена на 4 травня.