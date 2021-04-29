Приближается премьера Škoda Fabia четвертого поколения. На официальном сайте уже опубликован рисунок будущего интерьера новинки.

Четвертое поколение Fabia, которое будет представлено в мае, будет иметь очень просторный интерьер со свежими дизайнерскими и технологическими решениями.

Читайте также: Новую Skoda Fabia 2021 показали на реалистичных рендерах

Первый эскиз интерьера дает понять, что салон автомобиля будет заметно шире, чем раньше, что также подчеркивается более смелыми горизонтальными линиями нового интерьера.

Также первый эскиз открывает новый дизайн круговых вентиляционных отверстий с обеих сторон приборной панели, что является новым в современной истории Škoda. Цветовые акценты, объединяющие разные части интерьера, – еще одна важная деталь.

Другим ключевым элементом, очевидно, является большой сенсорный дисплей, который находится высоко на приборной панели. Строка под дисплеем копирует линию хребта капота, что объединяет салон и экстерьер автомобиля, а также имеет практическое преимущество: нижняя часть линии служит опорой для руки пользователя, облегчая управление сенсорным дисплеем. Эскиз также показывает, что четвертое поколение Fabia предложит цифровую приборную панель Virtual Cockpit, которая ранее была доступна только для более старых моделей бренда.

Напомним, что новая Fabia будет построена на платформе MQB-A0, которую также используют VW Polo, Audi A1, Seat Ibiza, а также Skoda Scala и Kamiq. Хэтчбек увеличится в габаритах – длина будет достигать 4107 мм, ширина – 1780 мм, а колесная база вытянется до 2564 мм. Базовым мотором для модели будет 3-цилиндровый 1.0 MPI с двумя вариантами мощности-65 или 80 л. с. Также будет версия с 1,5-литровым 150-сильным мотором.

Премьера новой Fabia назначена на 4 мая.