Для визуализации были использованы официальные эскизы хэтчбека.

Новая Skoda Fabia призвана вернуть модели утраченную популярность, однако заряда для этого может не хватить, поскольку предполагается, что хэтчбек получит дефорсированный 1-литровый мотор группы Volkswagen.

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Дела у "Фабии" в Европе обстоят не лучшим образом, поскольку в прошлом году было продано на 37% меньше машин, чем в предыдущем, а также почти вдвое меньше, чем у Volkswagen Polo. Исправить положение призвана новая модель.

Спереди появится уже хорошо знакомая шестиугольная решетка радиатора, фары с современной светодиодной начинкой получат оригинальную форму с зауживанием в районе решетки. Вдоль всего кузова от фар до фонарей пройдет глубокая выштамповка, еще одна расположится в нижней части дверей. Задняя часть примечательна фонарями с оригинальным рисунком светодиодных габаритных огней.

Новая Fabia будет построена на платформе MQB-A0, которую также используют VW Polo, Audi A1, Seat Ibiza, а также Skoda Scala и Kamiq. Хэтчбек увеличится в габаритах – длина будет достигать 4107 мм, ширина – 1780 мм, а колесная база вытянется до 2564 мм.

Базовым мотором для модели будет 3-цилиндровый 1.0 MPI с двумя вариантами мощности-65 или 80 л. с. Также будет версия с 1,5-литровым 150-сильным мотором.

Премьера новой Fabia назначена на 4 мая.

Фото:рендеры и официальные эскизы новой Fabia / Kolesa, Skoda