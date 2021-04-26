Для візуалізації були використані офіційні ескізи хетчбека.

Нова Skoda Fabia покликана повернути моделі втрачену популярність, однак заряду для цього може не вистачити, оскільки передбачається, що хетчбек отримає дефорсований 1-літровий мотор групи Volkswagen.

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Справи у “Фабії” в Європі йдуть не кращим чином, оскільки минулого року було продано на 37% менше машин, ніж у попередньому, а також майже вдвічі менше, ніж споріднених Volkswagen Polo. Виправити становище покликана нова модель.

Спереду з'явиться вже добре знайома шестикутна решітка радіатора, фари з сучасною світлодіодною начинкою отримають оригінальну форму з завуженням в районі решітки. Уздовж всього кузова від фар до ліхтарів пройде глибока виштамповка, ще одна розташується в нижній частині дверей. Задня частина примітна ліхтарями з оригінальним малюнком світлодіодних габаритних вогнів.

Нова Fabia буде побудована на платформі MQB-A0, яку також використовують VW Polo, Audi A1, Seat Ibiza, а також Skoda Scala і Kamiq. Хетчбек збільшиться в габаритах – довжина сягатиме 4107 мм, ширина – 1780 мм, а колісна база витягнеться до 2564 мм.

Базовим мотором для моделі буде 3-циліндровий 1.0 MPI з двома варіантами потужності – 65 або 80 к.с. Також буде версія з 1,5-літровим 150-сильним мотором.

Прем'єра нової Fabia призначена на 4 травня.

Фото: рендери та офіційні ескізи нової Fabia / Kolesa, Skoda