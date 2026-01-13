Укр
Ру

Škoda розкрила назву свого нового електричного флагмана — Peaq

Чеський автовиробник офіційно підтвердив ім’я майбутнього повністю електричного 7-місного флагмана. Новинка отримала назву Škoda Peaq і вона чітко сигналізує про місце моделі на вершині модельного ряду бренду. Світова прем’єра запланована на літо 2026 року.
Škoda назвала свій новий електричний флагман — 7-місний Peaq - Auto24

ФОТО: Škoda|

Škoda Peaq

Данило Северенчук
logo13 січня, 12:10
logo0
logo0 хв

Початок історії Peaq сягає весни 2022 року, коли Škoda представила концепт Vision 7S. Саме він став першим носієм нової дизайнерської філософії Modern Solid, що поєднує сталий підхід, функціональність і сучасні технології.

Читайте також: Škoda офіційно представила електромобіль Vision 7S

Тоді ж бренд уперше натякнув на появу великого повністю електричного 7-місного автомобіля. Тепер концептуальні ідеї Vision 7S переходять у серійне виробництво, і роблять це у статусі нового флагмана.

Peaq — вершина електричної лінійки Škoda

Назва Peaq невипадкова. Вона підкреслює амбіції моделі та її роль як найвищої точки в електричному портфоліо Škoda. Автомобіль розроблявся з фокусом на ключові цінності бренду — простір, практичність і комфорт, але в новому, електричному вимірі.

За словами Мартіна Яна, члена правління Škoda Auto з продажу та маркетингу, саме з Vision 7S бренд вийшов на новий рівень розвитку. Впровадження Modern Solid і подальше формування нової продуктової ідентичності стали основою для створення Peaq — моделі, яка виводить традиційні переваги Škoda на якісно новий щабель.

Сім місць — для сімей і дослідників

Peaq створений як універсальний автомобіль, тому підходить і для сучасних сімей, і для тих, хто поєднує роботу, подорожі та активний спосіб життя. Сім повноцінних місць роблять салон максимально гнучким, а продумані рішення Simply Clever мають спростити щоденне використання автомобіля.

Škoda наголошує, що новий флагман не просто розширює електричну гаму бренду, а стає важливою віхою у розвитку всієї лінійки електромобілів.

Також цікаво: Як ефективно зігрітися в автомобілі взимку: поради

Коли чекати прем’єру

Світова прем’єра Škoda Peaq запланована на літо 2026 року. Саме тоді бренд повністю розкриє дизайн, технічні характеристики та можливості свого нового електричного флагмана

#Автоновинка #Новини #Відео #Електромобіль #Фото #Skoda