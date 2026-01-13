Škoda розкрила назву свого нового електричного флагмана — Peaq

Початок історії Peaq сягає весни 2022 року, коли Škoda представила концепт Vision 7S. Саме він став першим носієм нової дизайнерської філософії Modern Solid, що поєднує сталий підхід, функціональність і сучасні технології.

Тоді ж бренд уперше натякнув на появу великого повністю електричного 7-місного автомобіля. Тепер концептуальні ідеї Vision 7S переходять у серійне виробництво, і роблять це у статусі нового флагмана.

Peaq — вершина електричної лінійки Škoda

Назва Peaq невипадкова. Вона підкреслює амбіції моделі та її роль як найвищої точки в електричному портфоліо Škoda. Автомобіль розроблявся з фокусом на ключові цінності бренду — простір, практичність і комфорт, але в новому, електричному вимірі.

За словами Мартіна Яна, члена правління Škoda Auto з продажу та маркетингу, саме з Vision 7S бренд вийшов на новий рівень розвитку. Впровадження Modern Solid і подальше формування нової продуктової ідентичності стали основою для створення Peaq — моделі, яка виводить традиційні переваги Škoda на якісно новий щабель.

Сім місць — для сімей і дослідників

Peaq створений як універсальний автомобіль, тому підходить і для сучасних сімей, і для тих, хто поєднує роботу, подорожі та активний спосіб життя. Сім повноцінних місць роблять салон максимально гнучким, а продумані рішення Simply Clever мають спростити щоденне використання автомобіля.

Škoda наголошує, що новий флагман не просто розширює електричну гаму бренду, а стає важливою віхою у розвитку всієї лінійки електромобілів.

Коли чекати прем’єру

Світова прем’єра Škoda Peaq запланована на літо 2026 року. Саме тоді бренд повністю розкриє дизайн, технічні характеристики та можливості свого нового електричного флагмана