Škoda Auto однією з перших серед світових автовиробників припинила продажі на російському ринку, натомість для розширення географії поставок виходить на ринки інших країн.

На щорічній пресконференції Голова Правління Škoda Auto Клаус Целлмер розкрив деякі плани компанії. «Для нас у Škoda було зрозуміло, що ми зробимо все можливе для людей в Україні і для тих, хто шукає захист у Чеській Республіці», - сказав він. Протягом минулого року Škoda Auto вклала значні зусилля в логістичну підтримку, розгортання освітніх та інтеграційних програм для українців, разом зі значними пожертвами.

Клаус Целлмер відзначив, що надзвичайно пишається солідарністю, яку продемонструвала Škoda і дякує всім, хто допомагав і продовжує це робити. Разом з українськими постачальниками вдалося створити паралельне виробництво автомобільних джгутів у країнах Європи та Північної Африки, а завдяки українському постачальнику Škoda компанії «Єврокар» - відновити у червні виробництво на заводі у с. Соломоново.

Також цікаво скільки автомобілів виготовила Skoda у 2022 році

Після зупинки виробництва у Росії та припинення імпорту Škoda мала прийняти непросте для неї рішення про подальшу долю цього ринку, за який вона відповідає в рамках концерну Volkswagen Group. Щодо заводу у Калузі Клаус Целлмер підтвердив наміри компанії продати бізнес третій стороні і висловив сподівання, що угода незабаром буде підписана.

«Škoda Auto демонструвала свою стійкість протягом 2022 року. Незважаючи на різноманітні виклики, з якими стикається наша галузь, ми визначили наш стратегічний фокус», — сказав Клаус Целлмер. За його словами, майбутнє чеського автовиробника ґрунтується на кількох стовпах.

Електрична мобільність і стійкість

Одним із цих стовпів є акцент на електромобільності, який набуває усе більшої ваги. У травні минулого року компанія запустила виробництво акумуляторів для автомобілів на платформі MEB у Млада-Болеславі, а цього року розширить свої потужності до 1500 акумуляторних модулів на день.

До 2026 року Škoda випустить ще три електромобілі, які розширять портфель електромобілів на різні класи - від малих і компактних автомобілів до семимісної моделі.

Компанія продовжує приділяти велику увагу екологічності. І не тільки вдома в Чехії. Наприклад, нещодавно введена в експлуатацію сонячна установка на заводі в Пуні, Індія, покриватиме до 30% енергоспоживання заводу.

Перетинаючи земну кулю

Škoda також зосереджується на розширенні своєї присутності на міжнародних ринках у рамках наступного рівня – Стратегії Škoda 2030. В Індії їй вдалося більш ніж подвоїти поставки автомобілів минулого року (зростання на 127,7% у порівнянні з попереднім роком). Тепер чеський автовиробник прагне посилити свою присутність на ринках за межами Південно-Східної Азії. Цього року Škoda виходить на стратегічно важливий в'єтнамський ринок, який, як очікується, прокладе шлях до зростання на інших ринках АСЕАN. У цьому випадку чеський автовиробник використовуватиме свою близькість до Індії. Іншим регіоном, де Škoda бачить потенціал зростання, є Близький Схід.