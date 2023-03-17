Škoda Auto одной из первых среди мировых автопроизводителей прекратила продажи на российском рынке, для расширения географии поставок выходит на рынки других стран.

На ежегодной пресс-конференции Глава Правления Škoda Auto Клаус Целлмер раскрыл некоторые планы компании. "Для нас в Škoda было понятно, что мы сделаем все возможное для людей в Украине и для тех, кто ищет защиту в Чешской Республике", - сказал он. В прошлом году Škoda Auto вложила значительные усилия в логистическую поддержку, развертывание образовательных и интеграционных программ для украинцев вместе со значительными пожертвованиями.

Клаус Целлмер отметил, что очень гордится солидарностью, которую продемонстрировала Škoda и благодарит всех, кто помогал и продолжает это делать. Вместе с украинскими поставщиками удалось создать параллельное производство автомобильных жгутов в странах Европы и Северной Африки, а благодаря украинскому поставщику Škoda компании «Еврокар» – возобновить в июне производство на заводе в с. Соломоново.

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После остановки производства в России и прекращения импорта, Škoda должна была принять непростое для нее решение о дальнейшей судьбе этого рынка, за которое она отвечает в рамках концерна Volkswagen Group. Что касается завода в Калуге, Клаус Целлмер подтвердил намерения компании продать бизнес третьей стороне и выразил надежду, что соглашение в скором времени будет подписано.

«Škoda Auto демонстрировала свою стойкость в течение 2022 года. Несмотря на всевозможные вызовы, с которыми сталкивается наша отрасль, мы определили наш стратегический фокус», – сказал Клаус Целлмер. По его словам, будущее чешского автопроизводителя основывается на нескольких столбах.

Электрическая мобильность и стойкость

Одним из этих столбов является акцент на электромобильности, который приобретает все больший вес. В мае прошлого года компания запустила производство аккумуляторов для автомобилей на платформе MEB в Млада-Болеславе, а в текущем году расширит свои мощности до 1500 аккумуляторных модулей в день.

До 2026 года Škoda выпустит еще три электромобиля, которые расширят портфель электромобилей на разные классы – от малых и компактных автомобилей до семиместной модели.

Компания продолжает уделять большое внимание экологичности. И не только дома в Чехии. К примеру, недавно введенная в эксплуатацию солнечная установка на заводе в Пуне, Индия, будет покрывать до 30% энергопотребления завода.

Пересекая земной шар

Škoda также сосредотачивается на расширении своего присутствия на международных рынках в рамках следующего уровня – Стратегии Škoda 2030. В Индии ей удалось более чем удвоить поставки автомобилей в прошлом году (рост на 127,7% по сравнению с предыдущим годом). Теперь чешский автопроизводитель стремится усилить свое присутствие на рынках за пределами Юго-Восточной Азии. В этом году Škoda выходит на стратегически важный вьетнамский рынок, который, как ожидается, проложит путь к росту на других рынках АСЕАN. В этом случае чешский автопроизводитель будет использовать свою близость к Индии. Другим регионом, где Škoda видит потенциал роста, является Ближний Восток.