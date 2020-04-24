Багато хто вірить, що в майбутньому нас чекає повсюдне впровадження безпілотних автомобілів. Таким авто потрібно задати певний алгоритм дій, у тому числі для критичних ситуацій.

Вчені MIT провели масштабне дослідження і дізналися, чиїми життями, на думку суспільства, допустимо пожертвувати автопілоту, якщо ДТП не можна уникнути.

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За результатами дослідження, вчені виділили 3 основні тези, які близькі найбільшій кількості опитаних:

✅ Життя людини цінніше, ніж тварини.

✅ Врятувати життя багатьох людей краще, ніж кількох.

✅ Зберегти життя молодих людей важливіше, ніж літніх.

Також, згідно з результатами дослідження, люди швидше збережуть життя законослухняним учасникам ДР, ніж порушникам.

Зібрані дані будуть використовуватися у процесі розробки електромобілів-безпілотників.

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