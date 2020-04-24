Поліцейський повинен мати докази вчинення правопорушення. При відсутності доказів порушень ПДР, інспектор як правило готує рапорт, який долучає до постанови замість доказів.

У одному з таких випадків при відсутності інших доказів, поліцейський оштрафував водія за порушення ПДР. Як доказ порушення, інспектор долучив рапорт його напарника.

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Апеляційний суд, розглядаючи матеріали даної справи, визнав рапорт інспектора належним доказом по справі та визнав дії поліцейського правомірними. Не погоджуючись із таким рішенням, водій оскаржив його до Верховного суду.

За наслідками розгляду справи Верховний суд зробив остаточний висновок, що рапорт інспектора не може вважатись об’єктивним доказом порушення ПДР, оскільки інспектор є зацікавленою особою. За наслідками розгляду справи суд скасував штраф поліції. (Постанова від 15.04.2020 у справі №489/4827/16-а).

Зазначений висновок Верховного суду повинен бути врахований як поліцейськими при накладенні штрафів, так і судами при розгляді справ щодо скасування штрафів поліції.

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