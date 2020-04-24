Полицейский должен иметь доказательства совершения правонарушения. При отсутствии доказательств нарушений ПДД, инспектор обычно готовит рапорт, который приобщает к постановлению вместо доказательств.

В одном из таких случаев при отсутствии других доказательств, полицейский оштрафовал водителя за нарушение ПДД. В качестве доказательства нарушения инспектор включил рапорт его напарника.

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Апелляционный суд, рассматривая материалы данного дела, признал рапорт инспектора надлежащим доказательством по делу и признал действия полицейского правомерными. Не соглашаясь с таким решением, водитель обжаловал его в Верховном суде.

По результатам рассмотрения дела Верховный суд сделал окончательный вывод, что рапорт инспектора не может считаться объективным доказательством нарушения ПДД, поскольку инспектор является заинтересованным лицом. По результатам рассмотрения дела суд отменил штраф полиции. (Постановление от 15.04.2020 по делу №489/4827/16-а).

Указанный вывод Верховного суда должен быть учтен как полицейскими при наложении штрафов, так и судами при рассмотрении дел об отмене штрафов полиции.

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