Многие верят, что в будущем нас ждет повсеместное внедрение беспилотных автомобилей. Таким авто нужно задать определенный алгоритм действий, в том числе для критических ситуаций.

Ученые MIT провели масштабное исследование и узнали, чьими жизнями, по мнению общества, допустимо пожертвовать автопилоту, если ДТП нельзя избежать.

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По результатам исследования, ученые выделили 3 основные положения, которые близки наибольшему количеству опрошенных:

✅ Жизнь человека ценнее, чем животные.

✅ Спасти жизнь многих людей лучше, чем нескольких.

✅ Сохранить жизнь молодых людей важнее, чем пожилых.

Также, согласно результатам исследования, люди скорее сохранят жизнь законопослушным участникам ДТП, чем нарушителям.

Собранные данные будут использоваться в процессе разработки электромобилей-беспилотников.

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