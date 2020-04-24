Многие верят, что в будущем нас ждет повсеместное внедрение беспилотных автомобилей. Таким авто нужно задать определенный алгоритм действий, в том числе для критических ситуаций.
Ученые MIT провели масштабное исследование и узнали, чьими жизнями, по мнению общества, допустимо пожертвовать автопилоту, если ДТП нельзя избежать.
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По результатам исследования, ученые выделили 3 основные положения, которые близки наибольшему количеству опрошенных:
✅ Жизнь человека ценнее, чем животные.
✅ Спасти жизнь многих людей лучше, чем нескольких.
✅ Сохранить жизнь молодых людей важнее, чем пожилых.
Также, согласно результатам исследования, люди скорее сохранят жизнь законопослушным участникам ДТП, чем нарушителям.
Собранные данные будут использоваться в процессе разработки электромобилей-беспилотников.
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