У Чехії виставили на продаж раритетну Skoda 120 L. Автомобіль цікавий своїм станом і пробігом.

Невеликий седанчик Шкода був випущений у 1983 році, і за свої 37 років він проїхав лише 6250 км. При цьому збереглася машина відмінно – виглядає вона так, ніби вчора виїхала з салону.

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Кузов Шкоди як і раніше видає блиск, хромована обробка – у відмінному стані. У салоні ж немає ніяких натяків на потертості. Оснащено автомобіль 1,2-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 50 к.с., який зістикований з чотириступіневою механічною коробкою передач.

Як сказано в оголошенні, власник просить за Шкоду 150 тисяч крон, це приблизно 5600 євро. Настільки висока ціна пояснюється ще й тим, що це рідкісна перехідна модель. У тому ж 83-му році Skoda 120 зазнала модернізації, але деякий час її частково збирали ще з деталей старої моделі. І в даному випадку йдеться про дорестайлінгову модель, але вже з "кормою" від оновленої версії (тип М).

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