В Чехии выставили на продажу раритетную Skoda 120 L. Автомобиль интересен своим состоянием и пробегом.

Небольшой седанчик “Шкода” был выпущен в 1983 году и за свои 37 лет он проехал всего 6250 км. При этом машина отлично сохранилась – выглядит она так, будто вчера выехала из салона.

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Кузов Шкоды по-прежнему выдает блеск, хромированная отделка – в отличном состоянии. В салоне же нет никаких намеков на потертости. Оснащен автомобиль 1,2-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 50 л.с., который состыкован с четырехступенчатой механической коробкой передач.

Как сказано в объявлении, владелец просит за “Шкоду” 150 тысяч крон, это примерно 5600 евро. Столь высокая цена объясняется еще и тем, что это редкая переходная модель. В том же 83-м году Skoda 120 подверглась модернизации, но некоторое время ее частично собирали еще из деталей старой модели. И в данном случае речь идет о дорестайлинговой модели, но уже с "кормой" от обновленной версии (тип М).

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