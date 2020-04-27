Škoda возобновляет производство на своих трех чешских предприятиях с соблюдением всех защитных мер, начиная с 27 апреля.

С сегодняшнего дня Škoda готовится возобновить производство на своих чешских заводах. Чтобы обеспечить наилучшую защиту сотрудникам от заражения коронавирусной инфекцией, производитель утвердил комплекс защитных мероприятий для всех категорий персонала.

Читайте также: Карантин 2020: обновленные правила и ограничения для автомобилистов – список

Более 80 индивидуальных мер, определенных совместно с социальным партнером KOVO Union, включают как конкретные шаги для поддержания здоровья сотрудников, так и организационные мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 на рабочих местах.

Председатель Правления Škoda Auto Бернхард Майер (Bernhard Maier) отметил: "Производство на наших трех чешских предприятиях было приостановлено с 18 марта 2020 года. Это было правильное решение – принять своевременные кардинальные меры, чтобы обеспечить безопасность всех сотрудников. Но теперь пришло время снова смотреть в будущее с большим оптимизмом. Представительства Škoda постепенно открываются по всей Европе и восстанавливают производство. Мы также делаем все возможное, чтобы снова доставлять автомобили на рынки. Я хотел бы поблагодарить всех членов команды, которые тяжело работали в течение последних нескольких дней и недель. Команда Škoda полностью готова возобновить свою работу".

Читайте также: Новый бюджетный кроссовер Skoda назвали Kliq

Михаил Олеклаус (Michael Oeljeklaus), член правления Škoda Auto по производству и логистике, добавил: "В течение всего карантинного периода мы готовились к восстановлению производства. Предлагая дополнительную защиту нашим сотрудников, мы также искали возможности работы для сотрудников, которые ездят на работу пересекая границу...".

Богдан Войнар (Bohdan Wojnar), член правления Skoda, ответственный за человеческие ресурсы, отметил: "В течение последних нескольких недель мы тесно сотрудничали с нашим социальным партнером KOVO для разработки концепции "Безопасное производство" и "Безопасный офис". Это привело к введению более 80 мер для всех производственных помещений и офисных зданий, чтобы обеспечить наилучшую защиту наших сотрудников после возобновления работы".

Например, одним из пунктов является обязательное применение лицевой маски для сотрудников при входе на территорию завода. Это также может быть применено к персоналу, который работает в офисе. Škoda Auto предоставит всем коллегам необходимые маски, которые нужно будет носить во время работы. Каждой смене было выделено дополнительное время для очистки инструментов, телефонов и клавиатур, а также любых материалов и поверхностей. Кроме того, увеличена частота дезинфекции всех рабочих участков и поверхностей.

Škoda Auto также внесла некоторые изменения в повседневную работу сотрудников. Условия работы включают в себя адаптацию работы шаттлов для персонала, изменение процедур входа на завод, а также порядок учета рабочего времени. Скорректированы были и условия для персонала на производстве – работа в малых командах, инструктажи по изменениям сокращены. Персоналу предоставлено больше зон отдыха, чтобы свести личный контакт и риск заражения к минимуму.

Для тех сотрудников, которым можно работать из дома рекомендуется оставаться дома, количество людей, одновременно присутствующих в офисе, сокращенно, чтобы обеспечить безопасное расстояние. Очень важно, чтобы коллеги делали перерывы в работе, чтобы наилучшим образом защитить здоровье друг друга.

Наряду с этими мерами необходимо соблюдать общие меры предосторожности и рекомендации по гигиене: воздерживаться от рукопожатий, регулярное мытье или дезинфекция рук и избегать касания лица руками.

Меры предосторожности, которые необходимо предпринять после восстановления производства, установлены в три этапа. До дальнейшего уведомления на первом этапе все мероприятия будут применяться в полном объеме. На втором этапе некоторые положения будут отменены. Этап третий позволит в дальнейшем постепенно смягчать меры в течение длительного периода времени, при этом гарантируя полную безопасность людей.

Škoda Auto информирует своих сотрудников о защитных мерах на всех своих чешских сайтах используя свои цифровые каналы, которые показывают короткие информативные видеоролики. Менеджеры также ознакомят своих сотрудников с конкретными мерами, применяемыми в соответствующих отделах.

Также интересно: Как заказать новую Skoda онлайн