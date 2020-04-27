Škoda відновлює виробництво на своїх трьох чеських підприємствах з дотриманням всіх захисних заходів, починаючи з 27 квітня.

З сьогоднішнього дня Škoda готується відновити виробництво на своїх чеських заводах. Щоб забезпечити найкращий захист співробітникам від зараження коронавирусной інфекцією, виробник затвердив комплекс захисних заходів для всіх категорій персоналу.

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Більше 80 індивідуальних запобіжних заходів, визначених спільно з соціальним партнером KOVO Union, включають як конкретні кроки для підтримки здоров'я співробітників, так і організаційні заходи щодо запобігання поширення COVID-19 на робочих місцях.



Голова Правління Škoda Auto Бернхард Майєр (Bernhard Maier) зазначив: «Виробництво на наших трьох чеських підприємствах було призупинено з 18 березня 2020 року. Це було правильне рішення - прийняти своєчасні кардинальні заходи, щоб забезпечити безпеку всіх співробітників. Але тепер настав час знову дивитися в майбутнє з великим оптимізмом. Представництва Škoda поступово відкриваються по всій Європі і відновлюють виробництво. Ми також робимо все можливе, щоб знову доставляти автомобілі на ринки. Я хотів би подякувати всім членам команди, які важко працювали протягом останніх кількох днів і тижнів. Команда Škoda повністю готова відновити свою роботу».

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Михайло Олеклаус (Michael Oeljeklaus), член правління Škoda Auto по виробництву і логістики, додав: «Протягом усього карантинного періоду ми готувалися до відновлення виробництва. Пропонуючи додатковий захист нашим співробітників, ми також шукали можливості роботи для співробітників, які їздять на роботу перетинаючи кордон ... »



Богдан Войнар (BohdanWojnar), член правління Skoda, відповідальний за людські ресурси, зазначив: «Протягом останніх кількох тижнів ми тісно співпрацювали з нашим соціальним партнером KOVO для розробки концепції« Безпечне виробництво» і «Безпечний офіс ». Це призвело до введення більш 80 запобіжних заходів для всіх виробничих приміщень і офісних будівель, щоб забезпечити найкращий захист наших співробітників після відновлення роботи».



Наприклад, одним з пунктів є обов'язкове застосування лицьової маски для співробітників при вході на територію заводу. Це також може бути застосовано до персоналу, який працює в офісі. Škoda Auto надасть всім колегам необхідні маски, які потрібно буде носити під час роботи. Кожній зміні було виділено додатковий час для очищення інструментів, телефонів і клавіатур, а також будь-яких матеріалів і поверхонь. Крім того, збільшена частота дезінфекції всіх робочих ділянок і поверхонь.



Škoda Auto також внесла деякі зміни в повсякденну роботу співробітників. Умови роботи включають в себе адаптацію роботи шатлів для персоналу, зміна процедур входу на завод, а також порядок обліку робочого часу. Скориговані були і умови для персоналу на виробництві - робота в малих командах, інструктажі по змінах скорочені. Персоналу надано більше зон відпочинку, щоб звести особистий контакт і ризик зараження до мінімуму.



Для тих співробітників, яким можливо працювати з дому рекомендується залишатися вдома, кількість людей, одночасно присутніх в офісі, скорочено, щоб забезпечити безпечну відстань. Дуже важливо, щоб колеги робили перерви в роботі, щоб найкращим чином захистити здоров'я один одного.



Поряд з цими заходами необхідно дотримуватися загальні запобіжні заходи і рекомендації з гігієни: утримуватися від рукостискань, регулярне миття або дезінфекція рук і уникнення торкання особи руками.



Запобіжні заходи, які необхідно вжити після відновлення виробництва встановлені в три етапи. До подальшого повідомлення на першому етапі всі заходи будуть застосовуватися в повному обсязі. На другому етапі деякі положення будуть скасовані. Етап третій дозволить в подальшому поступово пом'якшувати заходи протягом тривалого періоду часу, при цьому гарантуючи повну безпеку людей.



Škoda Auto інформує своїх співробітників про захисні заходи на всіх своїх чеських сайтах використовуючи свої цифрові канали, які показують короткі інформативні відеоролики. Менеджери також ознайомлять своїх співробітників з конкретними заходами, застосовуваними в відповідних відділах.

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