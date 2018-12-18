Серед експонатів є справді унікальні машини.

Експозиція музею Tupelo Automobile Museum у штаті Міссіссіппі займає площу у 11 тисяч квадратних метрів і відображає автомобільну історію довжиною 108 років. Наступного року усі машини з колекції будуть продані на аукціоні Bonhams.

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Наймолодший автомобіль у зібранні музею – перше покоління Dodge Viper 1994 року, повністю оригінальний спорткар з пробігом у 12 миль. А найстаріший – репліка першого автомобілю у світі Benz Patent-Motorwagen 1886 року. Один з найдивніших автомобілів колекції – Camarovette 1983 року зібраний зі спорткарів Chevrolet Camaro та Corvette.

Фото: експозиція музею Tupelo Automobile Museum / James Case

Аукціон буде проводитись 25-27 квітня 2019 року, а кошти від продажу надійдуть до доброчинного освітнього фонду Френка К. Спейна, котрому і належить уся колекція зараз.

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